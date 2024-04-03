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Азов шукає міцних чоловіків — які привілеї обіцяють за службу

3 квітня 2024 04:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які вакансії є у бригаді Азов
Військовослужбовець "Азову". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на службу до своїх лав військового пожежника. Кандидат на посаду повинен мати досвід роботи у пожежній службі і бути готовим працювати в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 1 квітня. 

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Обов’язки пожежника "Азову"

Ключові обов’язки пожежника військослужбовця: забезпечення пожежної безпеки, виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем, контроль за дотриманням протипожежних норм та правил, організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

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Скриншот з work.ua

Роботодавець вимагає, аби кандидат був у гарній фізичній формі, без судимостей, добре знав протипожежні правила і поводив себе як професіонал під час можливих надзвичайних ситуацій.  У свою чергу "Азов" пропонує пошукачу роботи офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт та гідне грошове забезпечення (від 25 тисяч до 125 тисяч грн).

Також в об’яві зазначається: у разі виконання завдань в зоні бойових дій військовому нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
      
Нагадаємо, днями в "Азові" назвали популярного спеціаліста, який вже потрібен у війську.

Раніше ми повідомляли, Полк "Азов" невпинно нагадує про важливість усіх професій у війську, зокрема аналітиків. Кандидату на таку посаду потрібен досвід роботи з аналізом даних, візуалізацією даних та підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо. 

війна
армія
пожежна небезпека
полк "Азов"
вакансії

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