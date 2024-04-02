В "Азов" назвали популярного спеціаліста, який потрібен у війську
Бригада спецпризначення "Азов" потребує операторів безпілотних літальних апаратів. Кандидат на посаду повинен мати базову підготовку з БпЛА, досвід керування дроном, особливо буде перевагою досвід управління під впливом дії радіоелектронної боротьби.
Про це свідчить вакансія на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 28 березня.
Що має робити оператор БпЛА
Серед обов'язків оператора безпілотника в полку "Азов" такі:
- виявлення та знищення противника;
- коригування артилерійського вогню;
- повітряна розвідка;
- дешифрування відеоматеріалів;
- знищення ворога дронами зі скидами.
Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.
Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу менеджерів. Йдеться про проєктного, івент-менеджера, а також фахівців з комунікацій та бізнес-партнерств.
Також ми повідомляли, що полку потрібні аналітики. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.
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