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В "Азов" назвали популярного спеціаліста, який потрібен у війську

2 квітня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В "Азов" назвали популярного спеціаліста, який потрібен у війську
Військовий із полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" потребує операторів безпілотних літальних апаратів. Кандидат на посаду повинен мати базову підготовку з БпЛА, досвід керування дроном, особливо буде перевагою досвід управління під впливом дії радіоелектронної боротьби.

Про це свідчить вакансія на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 28 березня. 

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Серед обов'язків оператора безпілотника в полку "Азов" такі:

  • виявлення та знищення противника;
  • коригування артилерійського вогню;
  • повітряна розвідка;
  • дешифрування відеоматеріалів;
  • знищення ворога дронами зі скидами.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Скриншот вакансії Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу менеджерів. Йдеться про проєктного, івент-менеджера, а також фахівців з комунікацій та бізнес-партнерств.

Також ми повідомляли, що полку потрібні аналітики. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.

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