В "Азов" назвали популярного спеціаліста, який потрібен у війську

Військовий із полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецпризначення "Азов" потребує операторів безпілотних літальних апаратів. Кандидат на посаду повинен мати базову підготовку з БпЛА, досвід керування дроном, особливо буде перевагою досвід управління під впливом дії радіоелектронної боротьби.

Про це свідчить вакансія на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 28 березня.

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Серед обов'язків оператора безпілотника в полку "Азов" такі:

виявлення та знищення противника;

коригування артилерійського вогню;

повітряна розвідка;

дешифрування відеоматеріалів;

знищення ворога дронами зі скидами.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Скриншот вакансії Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу менеджерів. Йдеться про проєктного, івент-менеджера, а також фахівців з комунікацій та бізнес-партнерств.

Також ми повідомляли, що полку потрібні аналітики. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.