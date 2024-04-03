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Азов ищет крепких мужчин — какие привилегии обещают за службу

3 апреля 2024 04:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие вакансии есть в бригаде Азов
Военнослужащий "Азова". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу в свои ряды военного пожарного. Кандидат на должность должен иметь опыт работы в пожарной службе и готов работать в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 1 апреля.

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Обязанности пожарного "Азова"

Ключевые обязанности пожарного военнослужащего: обеспечение пожарной безопасности, выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем, контроль соблюдения противопожарных норм и правил, организация пожарной эвакуации в случае возникновения пожара.

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Скриншот с work.ua

Работодатель требует, чтобы кандидат был в хорошей физической форме, без судимостей, отлично знал противопожарные правила и вел себя как профессионал во время возможных чрезвычайных ситуаций. В свою очередь "Азов" предлагает соискателю официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт и достойное денежное довольствие (от 25 тысяч до 125 тысяч грн).

Также в объявлении отмечается: в случае выполнения задач в зоне боевых действий военнослужащему будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, на днях в "Азове" назвали популярного специалиста , который уже нужен в армии. 

Ранее мы сообщали, Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность требуется опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, систематизировать информацию.

война
армия
пожарная опасность
полк "Азов"
вакансии

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