Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

"Азов" шукає спеціаліста без клаустрофобії — що за вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" знову відкрила вакансію на посаду "водій-механік танку". Кандидат у танкісти повинен вміти керувати гусеничною технікою — трактором чи комбайном, а також мати досвід військової служби. Грошове забезпечення — до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 6 травня.
Вимоги до танкіста та його обов’язки на службі
На службу візьмуть фізично і психологічного витривалого чоловіка, без клаустрофобії. Військовий буде зарахований у штат танкової роти, коло його обов'язків наступне:
- технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
- безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Грошове забезпечення та умови служби
Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду танкіста пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Також азовцям потрібен досвідчений зварювальник.
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