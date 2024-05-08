Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Танкісти полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" знову відкрила вакансію на посаду "водій-механік танку". Кандидат у танкісти повинен вміти керувати гусеничною технікою — трактором чи комбайном, а також мати досвід військової служби. Грошове забезпечення — до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 6 травня.

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Вимоги до танкіста та його обов’язки на службі

На службу візьмуть фізично і психологічного витривалого чоловіка, без клаустрофобії. Військовий буде зарахований у штат танкової роти, коло його обов'язків наступне:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Вакансія танкіста в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Грошове забезпечення та умови служби

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду танкіста пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Також азовцям потрібен досвідчений зварювальник.