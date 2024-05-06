Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує зварювальникам

Зварювальник за роботою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи зварювальника. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 29 квітня.

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Скриншот вакансії на Work.ua

Що входить в обов'язки зварювальника в "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, зокрема заміну та посилення зварних з'єднань, виготовляти локальні металоконструкції, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду зварювальника в "Азов" повинна:

мати не менше року досвіду роботи зварювальником;

вміти працювати з різними видами зварки (електро, газова, тощо);

знати та розуміти технічні креслення й інструкції.

Від фахівця очікують відповідальності й уважності до деталей.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави івент-менеджерів, які розроблятимуть календар заходів, співпрацюватимуть із волонтерами, шукатимуть майданчики для проведення аукціонів. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні дизелісти. Кандидати на посаду повинні знати конструкцію автомобіля, його вузлів та основи техніки безпеки. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.