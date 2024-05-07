Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує терапевтам

На фронті потрібні медики — у полку "Азов" відкрито вакансію терапевта
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.
Що входить в обов'язки терапевта в "Азов"
Терапевт має:
- працювати на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;
- здійснювати амбулаторний прийом;
- приймати поранених з легкою черепно-мозковою травмою;
- призначати лікування та контроль за виконанням на місці;
- проводити профілактику захворювань та догляд за особливим складом;
- взаємодіяти з патронатною службою бригади;
- збирати та обробляти санітарні дані;
- у разі необхідності надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених;
- періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів;
- організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду зварювальника в "Азов", повинна мати вищу освіту та не менше року роботи за спеціальністю. Від фахівця очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день);
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави зварювальників, які зварюватимуть металеві конструкції, замінятимуть і посилюватимуть зварні з'єднання. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні івент-менеджери, які розроблятимуть календар заходів, співпрацюватимуть із волонтерами, шукатимуть майданчики для проведення аукціонів. За місяць роботи можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень.
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