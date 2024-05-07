Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує терапевтам

Бойовий медик. Фото ілюстративне: thegard.city

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.

Читайте також:

Що входить в обов'язки терапевта в "Азов"

Терапевт має:

працювати на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;

здійснювати амбулаторний прийом;

приймати поранених з легкою черепно-мозковою травмою;

призначати лікування та контроль за виконанням на місці;

проводити профілактику захворювань та догляд за особливим складом;

взаємодіяти з патронатною службою бригади;

збирати та обробляти санітарні дані;

у разі необхідності надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених;

періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів;

організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду зварювальника в "Азов", повинна мати вищу освіту та не менше року роботи за спеціальністю. Від фахівця очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день);

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави зварювальників, які зварюватимуть металеві конструкції, замінятимуть і посилюватимуть зварні з'єднання. Таким фахівцям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні івент-менеджери, які розроблятимуть календар заходів, співпрацюватимуть із волонтерами, шукатимуть майданчики для проведення аукціонів. За місяць роботи можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень.