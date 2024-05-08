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"Азов" ищет специалиста без клаустрофобии — что за вакансия

8 мая 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Танкисты полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада спецназначения "Азов" снова открыла вакансию на должность "водитель-механик танка". Кандидат в танкисты должен уметь управлять гусеничной техникой — трактором или комбайном, а также иметь опыт военной службы. Денежное довольствие — до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 мая.

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Требования к танкисту и его служебные обязанности

На службу примут физически и психологического выносливого мужчину, без клаустрофобии. Военный будет зачислен в штат танковой роты, круг его обязанностей следующий:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • ориентирование на маршруте, необходимо внимательно следить за дорогой, чтобы не наехать на мину, не попасть в засаду.
Вакансия танкиста в полку "Азов"
Вакансия танкиста в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Денежное довольствие и условия службы

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность танкиста предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения терапевта, семейного врача-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Также азовцам нужен опытный сварщик.

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