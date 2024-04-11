Робота в "Азов" — вакансії для цивільного фахівця із зарплатою 125 000 грн

"Азов" шукає цивільного спеціаліста з зарплатою до 125 000 грн
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера. Фахівцю обіцяють заробітну плату від 25 до 125 тис. грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 8 квітня.
Які обов'язки електромонтера в "Азов"
Електромонтер в полку займатиметься ремонтом та обслуговуванням електрообладнання та електричних мереж, а також братиме участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.
Серед вимог до кандидата на посаду електромонтера в "Азов" такі:
- група допуску до 1000 В;
- професійно-технічна освіта відповідного спрямування;
- д/р пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;
- відповідальне ставлення до роботи.
Натомість азовці пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
- можливість переведення для чинних військових;
- ймовірне виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Яких спеціалістів потребує полк "Азов"
Нагадаємо, що Азов" шукає в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів. Крім того, азовці потребують у свої ряди танкістів із військовим досвідом і вмінням керувати гусеничною технікою, а також логістів із досвідом організації та планування логістичних процесів.
Також ми писали, що полк "Азов" оголосив набір у 6-й батальйон спецпризначення, куди потрібні добровольці на різні посади, зокрема стрільці, кулеметники, медики, оператори різноманітного важкого озброєння, водії техніки, механіки, зварювальники та інші.
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