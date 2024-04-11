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"Азов" шукає цивільного спеціаліста з зарплатою до 125 000 грн

11 квітня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота в "Азов" — вакансії для цивільного фахівця із зарплатою 125 000 грн
Військовий із полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи електромонтера. Фахівцю обіцяють заробітну плату від 25 до 125 тис. грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 8 квітня.

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Які обов'язки електромонтера в "Азов"

Електромонтер в полку займатиметься ремонтом та обслуговуванням електрообладнання та електричних мереж, а також братиме участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Скриншот вакансії Електромонтер в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Електромонтер в полку "Азов" на сайті Work.ua

Серед вимог до кандидата на посаду електромонтера в "Азов" такі:

  • група допуску до 1000 В;
  • професійно-технічна освіта відповідного спрямування;
  • д/р пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;
  • відповідальне ставлення до роботи.

Натомість азовці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
  • можливість переведення для чинних військових;
  • ймовірне виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Яких спеціалістів потребує полк "Азов"

Нагадаємо, що Азов" шукає в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів. Крім того, азовці потребують у свої ряди танкістів із військовим досвідом і вмінням керувати гусеничною технікою, а також логістів із досвідом організації та планування логістичних процесів.

Також ми писали, що полк "Азов" оголосив набір у 6-й батальйон спецпризначення, куди потрібні добровольці на різні посади, зокрема стрільці, кулеметники, медики, оператори різноманітного важкого озброєння, водії техніки, механіки, зварювальники та інші.

робота
Нацгвардія
Україна
військові
професії
полк "Азов"
мобілізація
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