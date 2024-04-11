Работа в "Азов" — вакансии для гражданского специалиста с зарплатой 125 000 грн

Военный из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения электромонтера. Специалисту обещают заработную плату от 25 до 125 тыс. грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 8 апреля.

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Какие обязанности электромонтера в "Азове"

Электромонтер в полку будет заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования и электрических сетей, а также участвовать в проведении текущих ремонтов и техническом обслуживании электрооборудования.

Скриншот вакансии Электромонтер в полку "Азов" на сайте Work.ua

Среди требований к кандидату на должность электромонтера в "Азове" следующие:

группа допуска до 1000 В;

профессионально-техническое образование соответствующего направления;

д/с связан с обслуживанием электрооборудования;

ответственное отношение к работе.

Азовцы предлагают:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — 25 000-125 000 грн;

возможность перевода для действующих военных;

вероятно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты требуются в полк "Азов"

Напомним, что "Азов" ищет в инженерно-саперную роту и другие подразделения саперов. Кроме того, азовцы нуждаются в своих рядах танкистов с военным опытом и умением управлять гусеничной техникой, а также логистов с опытом организации и планирования логистических процессов.

Также мы писали, что полк "Азов" объявил набор в 6-й батальон спецназначения, куда нужны добровольцы на разные должности, в том числе стрелки, пулеметчики, медики, операторы разнообразного тяжелого вооружения, водители техники, механики, сварщики и другие.