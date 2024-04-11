Работа в "Азов" — вакансии для гражданского специалиста с зарплатой 125 000 грн

"Азов" ищет гражданского специалиста с зарплатой до 125 000 грн
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения электромонтера. Специалисту обещают заработную плату от 25 до 125 тыс. грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 8 апреля.
Какие обязанности электромонтера в "Азове"
Электромонтер в полку будет заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования и электрических сетей, а также участвовать в проведении текущих ремонтов и техническом обслуживании электрооборудования.
Среди требований к кандидату на должность электромонтера в "Азове" следующие:
- группа допуска до 1000 В;
- профессионально-техническое образование соответствующего направления;
- д/с связан с обслуживанием электрооборудования;
- ответственное отношение к работе.
Азовцы предлагают:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — 25 000-125 000 грн;
- возможность перевода для действующих военных;
- вероятно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие специалисты требуются в полк "Азов"
Напомним, что "Азов" ищет в инженерно-саперную роту и другие подразделения саперов. Кроме того, азовцы нуждаются в своих рядах танкистов с военным опытом и умением управлять гусеничной техникой, а также логистов с опытом организации и планирования логистических процессов.
Также мы писали, что полк "Азов" объявил набор в 6-й батальон спецназначения, куда нужны добровольцы на разные должности, в том числе стрелки, пулеметчики, медики, операторы разнообразного тяжелого вооружения, водители техники, механики, сварщики и другие.
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