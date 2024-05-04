Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовець полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Полк "Азов" відкрив вакансію для цивільного спеціаліста. Шукають кандидата на посаду івент-менеджера. У потенційного працівника має бути досвід роботи в галузі маркетингу, зокрема, у проведенні великих заходів та аукціонів. Зарплату обіцяють до 28 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.

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Претендент на посаду повинен володіти англійською та іншими іноземними мовами. Після зарахування до штату "Азову" івент-менеджер буде:

розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;

шукати майданчики для проведення аукціонів;

розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;

тісно співпрацювати з командою ГО, волонтерами та партнерами для забезпечення успішного проведення заходів;

складати звіти про результати заходів.

Вакансія івент-менеджер в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Азовці пропонують працівнику зарплату від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Гроші виплачуються без затримок.

"Якщо ви готові рухатися вперед, розвиватися та бути ефективним, будемо раді вітати у колективі", — зазначено в описі вакансії.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, полк "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи військовослужбовця-дизеліста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Серед інших актуальних вакансій "Азову" — інженер з ремонту дронів.