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"Азов" відкрив нову вакансію для цивільного спеціаліста — зарплата без затримок

4 травня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовець полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Полк "Азов" відкрив вакансію для цивільного спеціаліста. Шукають кандидата на посаду івент-менеджера. У потенційного працівника має бути досвід роботи в галузі маркетингу, зокрема, у проведенні великих заходів та аукціонів. Зарплату обіцяють до 28 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.  

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Основні обов’язки івент-менеджера 

Претендент на посаду повинен володіти англійською та іншими іноземними мовами. Після зарахування до штату "Азову" івент-менеджер буде:  

  • розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;
  • шукати майданчики для проведення аукціонів;
  • розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;
  • тісно співпрацювати з командою ГО, волонтерами та партнерами для забезпечення успішного проведення заходів;
  • складати звіти про результати заходів.
Вакансія івент-менеджер в полку "Азов"
Вакансія івент-менеджер в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Азовці пропонують працівнику зарплату від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Гроші виплачуються без затримок. 

"Якщо ви готові рухатися вперед, розвиватися та бути ефективним, будемо раді вітати у колективі", — зазначено в описі вакансії.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, полк "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи військовослужбовця-дизеліста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Серед інших актуальних вакансій "Азову" — інженер з ремонту дронів.

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