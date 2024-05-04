Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

"Азов" відкрив нову вакансію для цивільного спеціаліста — зарплата без затримок
Полк "Азов" відкрив вакансію для цивільного спеціаліста. Шукають кандидата на посаду івент-менеджера. У потенційного працівника має бути досвід роботи в галузі маркетингу, зокрема, у проведенні великих заходів та аукціонів. Зарплату обіцяють до 28 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.
Основні обов’язки івент-менеджера
Претендент на посаду повинен володіти англійською та іншими іноземними мовами. Після зарахування до штату "Азову" івент-менеджер буде:
- розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;
- шукати майданчики для проведення аукціонів;
- розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;
- тісно співпрацювати з командою ГО, волонтерами та партнерами для забезпечення успішного проведення заходів;
- складати звіти про результати заходів.
Азовці пропонують працівнику зарплату від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Гроші виплачуються без затримок.
"Якщо ви готові рухатися вперед, розвиватися та бути ефективним, будемо раді вітати у колективі", — зазначено в описі вакансії.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Нагадаємо, полк "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи військовослужбовця-дизеліста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Серед інших актуальних вакансій "Азову" — інженер з ремонту дронів.
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