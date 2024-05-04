Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

"Азов" открыл новую вакансию для гражданского специалиста — зарплата без задержек
Полк "Азов" открыл вакансию для гражданского специалиста. Ищут кандидата на должность ивент-менеджера. У потенциального работника должен быть опыт работы в области маркетинга, в частности, в проведении больших мероприятий и аукционов. Зарплату обещают до 28 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.
Основные обязанности ивент-менеджера
Претендент на должность должен свободно говорить на английском, других иностранных языках. После зачисления в штат "Азова" ивент-менеджер будет:
- разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
- искать площадки для проведения аукционов;
- разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
- тесно сотрудничать с общественными организациями, волонтерами и партнерами для обеспечения успешного проведения мероприятий;
- составлять отчеты о результатах мероприятий.
Азовцы предлагают работнику зарплату от 25 до 28 тысяч гривен в месяц. Деньги выплачиваются без задержек.
"Если вы готовы двигаться вперед, развиваться и быть эффективным, будем рады приветствовать в коллективе", — говорится в описании вакансии.
Какие еще работники нужны "Азову"
Напомним, полк "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения военнослужащего-дизелиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Среди других актуальных вакансий "Азова" — инженер по ремонту дронов.
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