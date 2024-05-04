Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащий полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Полк "Азов" открыл вакансию для гражданского специалиста. Ищут кандидата на должность ивент-менеджера. У потенциального работника должен быть опыт работы в области маркетинга, в частности, в проведении больших мероприятий и аукционов. Зарплату обещают до 28 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.

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Претендент на должность должен свободно говорить на английском, других иностранных языках. После зачисления в штат "Азова" ивент-менеджер будет:

разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;

искать площадки для проведения аукционов;

разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;

тесно сотрудничать с общественными организациями, волонтерами и партнерами для обеспечения успешного проведения мероприятий;

составлять отчеты о результатах мероприятий.

Вакансия ивент-менеджер в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Азовцы предлагают работнику зарплату от 25 до 28 тысяч гривен в месяц. Деньги выплачиваются без задержек.

"Если вы готовы двигаться вперед, развиваться и быть эффективным, будем рады приветствовать в коллективе", — говорится в описании вакансии.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, полк "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения военнослужащего-дизелиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Среди других актуальных вакансий "Азова" — инженер по ремонту дронов.