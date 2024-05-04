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"Азов" открыл новую вакансию для гражданского специалиста — зарплата без задержек

4 мая 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащий полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Полк "Азов" открыл вакансию для гражданского специалиста. Ищут кандидата на должность ивент-менеджера. У потенциального работника должен быть опыт работы в области маркетинга, в частности, в проведении больших мероприятий и аукционов. Зарплату обещают до 28 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.

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Основные обязанности ивент-менеджера

Претендент на должность должен свободно говорить на английском, других иностранных языках. После зачисления в штат "Азова" ивент-менеджер будет:

  • разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
  • искать площадки для проведения аукционов;
  • разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
  • тесно сотрудничать с общественными организациями, волонтерами и партнерами для обеспечения успешного проведения мероприятий;
  • составлять отчеты о результатах мероприятий.
Вакансия Менеджер по продажам в полку "Азов"
Вакансия ивент-менеджер в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Азовцы предлагают работнику зарплату от 25 до 28 тысяч гривен в месяц. Деньги выплачиваются без задержек.

"Если вы готовы двигаться вперед, развиваться и быть эффективным, будем рады приветствовать в коллективе", — говорится в описании вакансии.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, полк "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения военнослужащего-дизелиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Среди других актуальных вакансий "Азова" —  инженер по ремонту дронов.

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