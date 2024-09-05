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Багатодітна сім'я — коли цей статус не дає право на відстрочку

5 вересня 2024 21:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами - багатодітний батько - коли наявність трьох дітей не є підставою для відстрочки
Багатодітна українська сім’я. Фото: svitogliad.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Багатодітний батько може бути мобілізований, навіть за наявності посвідчення, яке підтверджує статус багатодітної сім’ї. Це має місце тоді, коли частина дітей у такій сім’ї досягла 18-річного віку, переставши бути неповнолітніми.

Про це написали юристи на порталі "Консультант".

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Відстрочка з сімейних причин

Відстрочка від мобілізації, згідно із чинним законодавством, надається через низку причин — зокрема, сімейних.

Так, відстрочка від мобілізації (чи звільнення з лав ЗСУ, якщо військовозобов’язаний уже став військовослужбовцем) надається чоловіку, який є багатодітним батьком, тобто має трьох чи більше дітей.

Коли багатодітний батько може бути мобілізований

Втім, не кожен випадок наявності багатодітної сім’ї, навіть офіційно визнаної (із відповідними документами), надає право військовозобов’язаному чоловіку на відстрочку від мобілізації.

Якщо частина дітей уже досягла повноліття (18 років), а неповнолітніх дітей менше трьох — то навіть за наявності посвідчення, яке засвідчує статус багатодітної сім’ї, військовозобов’яний громадянин не має права на відстрочку від мобілізації.

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