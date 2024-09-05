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Многодетная семья — когда этот статус не дает право на отсрочку

5 сентября 2024 21:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам – многодетный отец – когда наличие троих детей не является основанием для отсрочки
Многодетная украинская семья. Фото: svitogliad.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Многодетный отец может быть мобилизован даже при наличии удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Это происходит тогда, когда часть детей в такой семье достигла 18-летнего возраста, перестав быть несовершеннолетними.

Об этом написали юристы на портале "Консультант".

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Отсрочка по семейным причинам

Отсрочка от мобилизации, согласно действующему законодательству, дается по ряду причин — в частности, семейных.

Так, отсрочка от мобилизации (или освобождение из рядов ВСУ, если военнообязанный уже стал военнослужащим) предоставляется мужчине, который является многодетным отцом, то есть имеет троих или более детей.

Когда многодетный отец может быть мобилизован

Впрочем, не каждый случай наличия многодетной семьи, даже официально признанной (с соответствующими документами), дает право военнообязанному мужчине на отсрочку от мобилизации.

Если часть детей уже достигла совершеннолетия (18 лет), а несовершеннолетних детей меньше троих — то даже при наличии удостоверения, подтверджающем статус многодетной семьи, военнообязанный гражданин не имеет права на отсрочку от мобилизации.

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