Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Багатодітний батько — документи для звільнення із ЗСУ

Багатодітний батько — документи для звільнення із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 12:20
Звільнення з армії багатодітного батька - список документів
Військовий з дитиною. Фото: Depositphotos

Військовослужбовець, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право у будь-який момент звільнитися з лав Збройних сил України. Юристи пояснили, які документи для цього потрібно надати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама
Читайте також:

Багатодітність як привід звільнитися із ЗСУ

Багатодітний батько, тобто такий, що має трьох чи більше неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який уже проходить військову службу.

Чоловік поцікавився, чи має він право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо є багатодітним батьком.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що таке право у громадянина зберігається — і розповів, які документи потрібно надати для того, аби оформити звільнення в запас.

Документи, потрібні військовому для звільнення

По-перше, це копії свідоцтв про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства відповідної особи.

Крім того, потрібно надати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу із матір’ю цих дітей. Цей документ надається, якщо усі три дитини народжені у одній родині, яка і на момент початку процесу звільнення військовослужбовця є чинною.

Якщо ж військовий розлучений із матір’ю дітей чи діти народжені від кількох жінок, потрібно надати копії інших документів, зокрема:

  • рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з одним з батьків;
  • або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти;
  • або рішення суду про встановлення факту перебування дітей на утриманні військовослужбовця.

Також у подібних випадках потрібно надати договір про сплату аліментів на одну чи кількох дітей і довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, видану органом державної виконавчої служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли багатодітний батько може втратити право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може багатодітний батько отримати відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли він не живе зі своїми дітьми.

ЗСУ діти звільнення батьки військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації