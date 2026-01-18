Звільнення з армії багатодітного батька - список документів

Військовий з дитиною. Фото: Depositphotos

Військовослужбовець, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право у будь-який момент звільнитися з лав Збройних сил України. Юристи пояснили, які документи для цього потрібно надати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Багатодітність як привід звільнитися із ЗСУ

Багатодітний батько, тобто такий, що має трьох чи більше неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який уже проходить військову службу.

Чоловік поцікавився, чи має він право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо є багатодітним батьком.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що таке право у громадянина зберігається — і розповів, які документи потрібно надати для того, аби оформити звільнення в запас.

Документи, потрібні військовому для звільнення

По-перше, це копії свідоцтв про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства відповідної особи.

Крім того, потрібно надати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу із матір’ю цих дітей. Цей документ надається, якщо усі три дитини народжені у одній родині, яка і на момент початку процесу звільнення військовослужбовця є чинною.

Якщо ж військовий розлучений із матір’ю дітей чи діти народжені від кількох жінок, потрібно надати копії інших документів, зокрема:

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з одним з батьків;

або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти;

або рішення суду про встановлення факту перебування дітей на утриманні військовослужбовця.

Також у подібних випадках потрібно надати договір про сплату аліментів на одну чи кількох дітей і довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, видану органом державної виконавчої служби.

