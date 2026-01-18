Увольнение из армии многодетного отца - список документов

Военный с ребенком. Фото: Depositphotos

Военнослужащий, имеющий трех или более несовершеннолетних детей, имеет право в любой момент уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Юристы объяснили, какие документы для этого нужно предоставить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Многодетность как повод уволиться из ВСУ

Многодетный отец, то есть имеющий трех или более несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который уже проходит военную службу.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если является многодетным отцом.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, объяснил, что такое право у гражданина сохраняется — и рассказал, какие документы нужно предоставить для того, чтобы оформить увольнение в запас.

Документы, необходимые военному для увольнения

Во-первых, это копии свидетельств о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства соответствующего лица.

Кроме того, нужно предоставить копию свидетельства о регистрации брака с матерью этих детей. Этот документ предоставляется, если все три ребенка рождены в одной семье, которая и на момент начала процесса увольнения военнослужащего является действующей.

Если же военный разведен с матерью детей или дети рождены от нескольких женщин, нужно предоставить копии других документов, в частности:

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с одним из родителей;

или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети;

или решение суда об установлении факта пребывания детей на содержании военнослужащего.

Также в подобных случаях нужно предоставить договор об уплате алиментов на одного или нескольких детей и справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов, выданную органом государственной исполнительной службы.

