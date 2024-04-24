Многодетных родителей будут мобилизовать — в Минюсте объяснили, при каких условиях

Украинский военный держит маленькую девочку на руках. Фото иллюстративное: facebook.com/viti.edu.ua

Украинцев, которые содержат трех и более детей, могут мобилизовать. Речь идет о гражданах, которые не платят алименты.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 23 апреля, сообщил заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко.

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По словам Гайченко, исполнительная служба взимает алименты всеми законными способами: арестовывает счета, взимает средства с заработных плат и пенсий, может реализовывать имущество.

"Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки и продавать все это с аукциона в пользу ребенка", — отметил представитель Минюста.

По состоянию на 23 апреля количество должников по алиментам – более 500 тысяч человек. 180 тысяч из них — должники, не уплачивающие алименты более трех месяцев, то есть злостные неплательщики, не исполняющие обязанности по обеспечению своих детей. 16 тысяч таких нарушителей — женщины.

Гайченко объяснил, что гражданин, который имеет на иждивении троих или более детей, но не платит алименты, по сути этих детей не содержит, а потому не имеет права на отсрочку от мобилизации.

В настоящее время разрабатывают механизмы сотрудничества исполнительных служб с ТЦК. В дальнейшем многодетным родителям, возможно, придется предоставлять ТЦК справки об отсутствии задолженности по алиментам.

Напомним, по мнению адвоката АО Legal Strategy Виолеты Монастырской, лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, в том числе многодетных родителей, мобилизовать нельзя. Такие граждане могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

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