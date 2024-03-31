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Мобілізація багатодітних батьків у 2024 році — адвокат оцінив ймовірність

31 березня 2024 14:26
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація багатодітних батьків у 2024 році — адвокат оцінив ймовірність
Працівник ТЦК перевіряє документи. Ілюстративне фото: соцмережі
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні з понеділка, 1 квітня, розпочинається весняний призов. Існують категорії громадян, які мають відстрочку від служби в армії, зокрема багатодітні батьки.

Чи є ймовірність мобілізації цієї категорії громадян у 2024 році розповіли Факти ICTV.

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Мобілізація багатодітних батьків

Сім'я вважається багатодітною, коли в ній виховується троє та більше дітей, а батьки перебувають в законному шлюбі.

За словами адвокатки АО Legal Strategy Віолети Монастирської, відповідно до закону не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років", — сказала вона.

Монастирська зауважила, що такі особи можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК.

Аналогічну думку висловив начальник Печерського ТЦК у Києві Сергій Калугін — багатодітні батьки мають право на відстрочку, тобто мобілізувати їх не зможуть.

Щодо правил мобілізації саме у 2024 році — жодні зміни щодо призову багатодітних батьків не вносилися.

Як підтвердити статус багатодітних батьків

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, є відповідне посвідчення. Аби його отримати, батьки повинні звернутися:

  • в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;
  • до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
  • у Центр надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або електронною поштою.

Нагадаємо, за новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний".

Також ми розповідали, які категорії українців зобов'язані прийти до ТЦК не очікуючи повістки.

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ТЦК та СП
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