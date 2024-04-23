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Створення спецгруп для пошуку ухилянтів — в Нацполіції розповіли про зміни

23 квітня 2024 20:11
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи чекати створення спецгруп для пошуку ухилянтів
Поліція перевіряє документи у чоловіка. Фото: vgoru.org
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мережею шириться інформація про посилення мобілізації в Україні. Військовозобов'язаних українців лякають масовими затриманнями та створенням спеціального окремого підрозділу Нацполіції, який буде займатися пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК.

Чи так це насправді та до яких змін у мобілізаційних процесах слід готуватися громадянам України, пише ТСН.ua.

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Як розповіли представники Національної поліції в коментарі журналістам, наразі в їхній структурі дійсно обговорюється низка питання щодо допомоги поліції представникам ТЦК.

Проте поліція все ще не буде причетна до видачі повісток, тобто правоохоронці не будуть вручати цей документ військовозобов'язаним. 

Також у Нацполіції підкреслили, що хоч вони й залучені до пошуку ухилянтів, та для цих заходів не буде створюватися окремий спеціальний підрозділ. 

В Офісі президента також спростували інформацію про створення спецпідрозділу для пошуку ухилянтів. 

 

Мобілізація в Україні 2024 — чи чекати створення спецгруп для пошуку ухилянтів
Поліція перевіряє документи у чоловіка. Фото: vgoru.org

Чи потрібен в Україні спецпідрозділ для затримання ухилянтів — думка адвоката 

Відомий український адвокат Ростислав Кравець, який допомагає українцям розібратися в питаннях мобілізації, зазначає, що створення таких спецгруп в лавах Нацполіції — відверто погана ідея. 

По-перше, це створюватиме негативний імідж владі та таке ж саме ставлення українців до мобілізації. Таким чином вчергове може піднятись рівень суспільної напруги

По-друге, створення окремого підрозділу потребуватиме додаткових витрат, які держава у війні не може собі дозволити. І, по-третє, глобальне залучення правоохоронців до пошуку ухилянтів нашкодить розкриттю інших, насправді тяжких злочинів.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть військовозобов'язаних українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК та СП. 

Також ми інформували, чи загрожує військовозобов'язаним українцям за кордоном екстрадиція та мобілізація після оновлення військово-облікових даних для ТЦК.

війна
поліція
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

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