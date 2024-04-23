Мобілізація в Україні 2024 — чи чекати створення спецгруп для пошуку ухилянтів

Поліція перевіряє документи у чоловіка. Фото: vgoru.org

Мережею шириться інформація про посилення мобілізації в Україні. Військовозобов'язаних українців лякають масовими затриманнями та створенням спеціального окремого підрозділу Нацполіції, який буде займатися пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК.

Чи так це насправді та до яких змін у мобілізаційних процесах слід готуватися громадянам України, пише ТСН.ua.

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Створення спецгруп для пошуку ухилянтів — що кажуть у Нацполіції

Як розповіли представники Національної поліції в коментарі журналістам, наразі в їхній структурі дійсно обговорюється низка питання щодо допомоги поліції представникам ТЦК.

Проте поліція все ще не буде причетна до видачі повісток, тобто правоохоронці не будуть вручати цей документ військовозобов'язаним.

Також у Нацполіції підкреслили, що хоч вони й залучені до пошуку ухилянтів, та для цих заходів не буде створюватися окремий спеціальний підрозділ.

В Офісі президента також спростували інформацію про створення спецпідрозділу для пошуку ухилянтів.

Поліція перевіряє документи у чоловіка. Фото: vgoru.org

Чи потрібен в Україні спецпідрозділ для затримання ухилянтів — думка адвоката

Відомий український адвокат Ростислав Кравець, який допомагає українцям розібратися в питаннях мобілізації, зазначає, що створення таких спецгруп в лавах Нацполіції — відверто погана ідея.

По-перше, це створюватиме негативний імідж владі та таке ж саме ставлення українців до мобілізації. Таким чином вчергове може піднятись рівень суспільної напруги

По-друге, створення окремого підрозділу потребуватиме додаткових витрат, які держава у війні не може собі дозволити. І, по-третє, глобальне залучення правоохоронців до пошуку ухилянтів нашкодить розкриттю інших, насправді тяжких злочинів.

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