Ухилянтам буде непросто — банки дозволять робити одну банківську операцію

Люди в черзі до одного з банкоматів. Фото ілюстративне: УНІАН

Військовозобов'язаним чоловікам, які не оновлюватимуть свої військово-облікові дані в ТЦК, блокуватимуть банківські рахунки. Однак українські банки, врешті-решт, дозволять їм проводити єдину фінансову операцію.

Про це інформує Today з посиланням на службу техпідтримки українських банків.

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Там пояснили, що якщо чоловікам, які уникають мобілізації, врешті-решт заблокують рахунки, то вони не зможуть розпоряджатися своїми коштами, і потраплять в боргову яму від кредитора, отримавши величезні відсотки та інші обмежувальні санкції.

Водночас банки заспокоїли чоловіків, та зауважили, що вони зможуть платити за кредитами через спецрахунок для таких платежів. Їхню появу вже підтвердили декілька банків на умовах анонімності.

Однак наразі невідомо, чи буде виконавча служба на прохання ТЦК вилучати одразу всю зарплату як штраф, або вираховуватимуть лише відсотки, оскільки закон про мобілізацію досі не набрав чинності.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Водночас адвокат Олег Горбачов заявив, що якщо військовозобов’язаний не прийде до ТЦК у період з 18 травня до 18 липня, у нього можуть заарештувати банківські рахунки.