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У Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку

12 травня 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку
Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: vinnitsa.info
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав армії. Так, уже у 2024 році штрафи за порушення правил військового обліку зростуть.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Порушення правил військового обліку

Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку зростуть згідно зі статтею 210 кодексу про адміністративні правопорушення:

  • у мирний час від 3400 до 5100 гривень, повторно впродовж року — від 5100 до 8500 гривень;
  • в особливий період — від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.

А за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:

  • у мирний час — від 5100 гривень до 8500 гривень для громадян;
  • від 17 тис. до 25,5 тис. гривень для посадових і юридичних осіб.

Повторно впродовж року:

  • від 8500 до 11,9 тис. гривень для громадян і від 25,5 тис. до 34 тис. гривень для тих, хто перебуває на посадах, або для юридичних осіб;
  • в особливий період — від 17 тис. до 25,5 тис. гривень для громадян і від 34 тис. до 51 тис. гривень для посадових і юридичних осіб відповідно.

Лазуткін уточнив, що штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Раніше в Міноборони пояснили, як відбуватиметься вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ під час мобілізації.

Крім того, за словами Лазуткіна, мобілізація в'язнів до лав армії відбуватиметься особливим чином. Для них будуть формувати окремі спецпідрозділи.

Міноборони
штрафи
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
чоловіки

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