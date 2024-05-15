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Банки позволят уклонистам проводить только одну денежную операцию

15 мая 2024 01:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Уклонистам будет непросто — банки позволят делать одну банковскую операцию
Люди в очереди к одному из банкоматов. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнообязанным мужчинам, которые не будут обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК, будут блокировать банковские счета. Однако украинские банки в конце концов позволят им проводить единую финансовую операцию.

Об этом сообщает Today со ссылкой на службу техподдержки украинских банков.

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Там объяснили, что если избегающим мобилизации мужчинам в конце концов заблокируют счета, то они не смогут распоряжаться своими средствами, и попадут в долговую яму от кредитора, получив огромные проценты и другие ограничительные санкции.

В то же время банки успокоили мужчин, и заметили, что они смогут платить по кредитам через спецсчет для таких платежей. Их появление уже подтвердили несколько банков на условиях анонимности.

Однако пока неизвестно, будет ли исполнительная служба по просьбе ТЦК изымать сразу всю зарплату как штраф, или будут вычислять только проценты, поскольку закон о мобилизации до сих пор не вступил в силу.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

В то же время адвокат Олег Горбачев заявил, что если военнообязанный не придет в ТЦК в период с 18 мая по 18 июля, у него могут арестовать банковские счета.

кредиты
Украина
банки
штрафы
мобилизация
уклонисты
банковские счета

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