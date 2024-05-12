Штрафи за неявку до ТЦК

Чоловіки оновлюють дані у ТЦК. Фото ілюстративне: Facebook/zt.otck

Якщо військовозобов’язаний не прийде до ТЦК у період з 18 травня до 18 липня цього року, у нього будуть проблеми. Йдеться про штрафи та арешт банківських рахунків.

Про це розповідає адвокат Олег Горбачов, пише видання "Технофан".

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Штрафи і заморожені банківські рахунки

Юрист нагадав, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. З цього дня і до 18-го липня чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити у ТЦК військово-облікові дані.

У разі неявки військовозобов’язаного ТЦК може звернутися до поліції, щоб правоохоронці оголосили ухилянта у розшук. Також суд має право заочно оштрафувати порушника. Розмір стягнення — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо чоловіку виписали штраф, його треба якнайшвидше сплатити штраф, каже Олег Горбачов.

"У разі несплати штрафу буде відкрито виконавче провадження, в рамках якого може бути накладено арешт на банківські рахунки, які належать цій особі", — сказав адвокат.

Навіть після сплати штрафу громадянин зберігає право оскаржити його. Тому, на думку юриста, краще спочатку внести необхідну суму, щоб уникнути замороження рахунку, а вже потім йти до суду.

Нагадаємо, за словами правозахисника Едуарда Багірова, повістка у дверях не має жодної юридичної сили.

Раніше ми писали, що під ТЦК вишиковуються черги з чоловіків, які хочуть оновити свої дані.