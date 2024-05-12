Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Сховатись від ТЦК не вийде — адвокат попередив про серйозні проблеми arrow

Сховатись від ТЦК не вийде — адвокат попередив про серйозні проблеми

12 травня 2024 02:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Штрафи за неявку до ТЦК
Чоловіки оновлюють дані у ТЦК. Фото ілюстративне: Facebook/zt.otck
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Якщо військовозобов’язаний не прийде до ТЦК у період з 18 травня до 18 липня цього року, у нього будуть проблеми. Йдеться про штрафи та арешт банківських рахунків. 

Про це розповідає адвокат Олег Горбачов, пише видання "Технофан"

Читайте також:

Штрафи і заморожені банківські рахунки 

Юрист нагадав, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. З цього дня і до 18-го липня чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити у ТЦК військово-облікові дані. 

У разі неявки військовозобов’язаного ТЦК може звернутися до поліції, щоб правоохоронці оголосили ухилянта у розшук. Також суд має право заочно оштрафувати порушника. Розмір стягнення — від 17 до 25,5 тисяч гривень. 

Якщо чоловіку виписали штраф, його треба якнайшвидше сплатити штраф, каже Олег Горбачов. 

"У разі несплати штрафу буде відкрито виконавче провадження, в рамках якого може бути накладено арешт на банківські рахунки, які належать цій особі", — сказав адвокат.

Навіть після сплати штрафу громадянин зберігає право оскаржити його. Тому, на думку юриста, краще спочатку внести необхідну суму, щоб уникнути замороження рахунку, а вже потім йти до суду.

Нагадаємо, за словами правозахисника Едуарда Багірова, повістка у дверях не має жодної юридичної сили.

Раніше ми писали, що під ТЦК вишиковуються черги з чоловіків, які хочуть оновити свої дані. 

війна
штрафи
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина