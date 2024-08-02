Виїзд за кордон з неповнолітньою дитиною - що говорить закон про батьків-одинаків

Батько з неповнолітньою донькою. Фото: eva.ua

Військовозобов’язаний чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, може виїхати з нею за кордон. Але для цього необхідно відвідати територіальний центр комплектування і оформити відстрочку, причиною якої є саме наявність неповнолітньої дитини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для батьків-одинаків

В Україні тримає процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних при цьому має право на відстрочку від призову. Це, зокрема, стосується і чоловіків, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Чому треба звернутися до ТЦК

Коментуючи питання такого громадянина, який заявив, що був виключений з військового обліку за досягненням граничного віку ще до повномасштабної війни, Юрій Айвазян зазначив, що, згідно із новим законом, граничний вік перебування на військовому обліку збільшили до 60 років.

Тож такий громадянин є військовозобов’язаним. А для того, аби виїхати за межі України з неповнолітньою донькою (яку він виховує сам, бо її мати позбавлена батьківських прав), громадянину треба звернутися до територіального центру комплектування.

"Вам потрібно йти в ТЦК за відстрочкою", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку.

Також ми інформували, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має право він на відстрочку.