Мобілізація в Україні — чи може чоловік піти в декрет замість служби в армії

Тато в декреті доглядає за дитиною. Фото: shutterstock.com

Навіть під час дії загальної мобілізації в Україні багато категорій військовозобов'язаних чоловіків мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема, батьки-одинаки або чоловіки, на утриманні яких троє та більше неповнолітніх дітей.

Але, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно знаходиться в декреті та чи має право він на відстрочку, розбираємося далі в матеріалі.

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Чи мають право мобілізувати чоловіка у декретній відпустці

Відповідно до українського законодавства, цивільний чоловік, який офіційно перебуває у декретній відпустці з догляду за дитиною, не має права на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Таку особу все одно можуть призвати.

Відстрочку можуть мати лише батьки, які самостійно виховують одну або більше дітей до 18 років.

Коли чоловік у декреті може не служити в армії

Відповідно до закону №7464, якщо і чоловік, і дружина є військовослужбовцями, вони мають право обирати, хто з них продовжить нести службу, а хто піде у декрет.

"Закон розроблено з метою забезпечення рівних можливостей військовослужбовців – матері та батька на догляд за дитиною, поєднання військової служби із сімейними обов’язками та створення передумов для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Раніше ми повідомляли, які особи з інвалідністю та їхні родичі не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, хто втратить право на відстрочку з 18 травня.

Також ми інформували, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.