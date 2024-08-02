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Отец-одиночка — может ли он уехать за границу с несовершеннолетним ребенком

2 августа 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу с несовершеннолетним ребенком – что говорит закон о родителях-одиночках
Отец с несовершеннолетней дочерью. Фото: eva.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, может уехать с ним за границу. Но для этого необходимо посетить территориальный центр комплектования и оформить отсрочку, причиной которой является наличие несовершеннолетнего ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для отцов-одиночек

В Украине держит процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва. Это, в частности, касается и мужчин, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

Почему нужно обратиться в ТЦК

Комментируя вопрос гражданина, который заявил, что был исключен из военного учета по достижению предельного возраста еще до полномасштабной войны, Юрий Айвазян отметил, что, согласно новому закону, предельный возраст пребывания на военном учете увеличили до 60 лет.

Так что такой гражданин является военнообязанным. А для того чтобы выехать за пределы Украины с несовершеннолетней дочерью (которую он воспитывает сам, потому что ее мать лишена родительских прав), гражданину нужно обратиться в территориальный центр комплектования.

"Вам нужно идти в ТЦК за отсрочкой", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

Также мы информировали, может ли быть уволен от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.

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