Батько-одинак виховує неповнолітню дитину - відстрочка від мобілізації - чи вплине другий шлюб

Батько з донькою. Фото: 2plus2.ua

Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Але після реєстрації другого шлюбу у них, як зазначають правники, можуть виникнути проблеми.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка батькам-одинакам

Відстрочка від мобілізації, яка триває в Україні, надається з різних причин та підстав.

Зокрема, право на відстрочку від призову до лав Збройних сил України має військовозобов’язаний чоловік, який самостійно виховує хоча б одну неповнолітню дитину.

Чи впливає другий шлюб на відстрочку

Відповідаючи на питання про ситуацію, коли чоловік, виховуючи неповнолітню доньку (мати дитини позбавлена батьківських прав), планує вступити у другий шлюб, Юрій Айвазян зазначив, що така ситуація є неоднозначною.

На думку юриста, відстрочка може бути поставлено під сумнів — хоча формально нібито все по закону.

"Можуть виникнути проблеми. Не радикальні, але помітні", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку.

Також ми інформували, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має право він на відстрочку.