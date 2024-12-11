Выезд за границу отца-одиночки - выпустят ли из Украины отца, который сам воспитывает детей

Отец с ребенком. Фото: blog.nataliarainyk.com

Военнообязанный гражданин, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Благодаря этой отсрочке он сможет и выезжать за пределы Украины во время военного положения и продолжения общей мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка и выезд за границу отца-одиночки

Мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, то есть отец-одиночка, имеет право на отсрочку от мобилизации.

А оформив отсрочку, он также может выезжать за пределы Украины.

"В случае наличия указанной Вами отсрочки право на выезд у Вас есть", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина.

Документы, необходимые отцу-одиночке на границе

Также юрист подчеркнул, что для выезда за границу лица такой категории должны иметь при себе набор документов.

"Вы должны иметь при себе бумажный или е-ВУД с соответствующей отметкой, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий, что Вы являетесь отцом-одиночкой", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы писали о том, когда отца-одиночку могут мобилизовать в ВСУ.

Добавим, мы сообщали, потеряет ли отец-одиночка отсрочку, вступив в второй брак.