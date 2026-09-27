У ТЦК пояснили, чи треба проходити ВЛК для отримання бронювання

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: armyinform.com

В умовах воєнного стану проходження військово-лікарськоє комісії (ВЛК) — один з етапів мобілізаційних заходів. Медичний огляд необхідний, щоб визначити, чи придатна людина до служби за станом здоров'я. Для громадян, які мають право на відтермінування призову, діють окремі правила. Проходити ВЛК для оформлення відстрочки або бронювання зазвичай не треба.

Про це 22 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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ВЛК — необов'язкова вимога для відстрочки

"У більшості випадків проходження ВЛК для оформлення відстрочки чи бронювання не є обов'язковим", — зазначили в регіональному військоматі.

Водночас у відомості додали, що окремі категорії громадян усе ж таки можуть отримати направлення на медогляд. Зокрема, йдеться про тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний" і досі не пройшов повторну ВЛК.

Хто направляє на ВЛК і кому можуть вручити направлення

Направлення можуть видавати ТЦК та СП, центри рекрутингу або командири військових частин.

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Медогляд мають пройти:

військовозобов'язані, які отримали направлення;

громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" і не проходили ВЛК потворно;

ті, хто планує служити за контрактом;

військовослужбовці після поранень або лікування.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що застосунок "Армія+" став зручніше. У релізі 4.0.0 для iOS та Android з'явилася єдина стартова сторінка зі швидким доступом до опитувань, курсів та стрічки "Пульс". Крім того, спростили вхід через систему BankID.

Також Новини.LIVE пояснював, хто підлягатиме мобілізації з 1 жовтня. Військовозобов'язаними, як і раніше вважатимуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Чоловіки віком 60+ і жінки зможуть долучатися до війська добровільно.