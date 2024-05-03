Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Базовая военная подготовка — кто должен ее проходить и как это происходит arrow

Базовая военная подготовка — кто должен ее проходить и как это происходит

3 мая 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Базовая военная подготовка – кто должен ее проходить и как это происходит
Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Согласно нововведениям, вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БВВП).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в Facebook.

Читайте также:

Кто должен проходить базовую военную подготовку?

На базовую военную службу отправляются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Каждый может выбрать год, когда он будет проходить службу. Процесс направления включает медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и заседание комиссии.

Базовая военная подготовка обязательна для мужчин, но женщины могут приобщиться к ней добровольно. Освобождаются от прохождения подготовки личности:

  • непригодны по состоянию здоровья;
  • те, кто уже проходил службу в других государствах;
  • те, кто уже имел опыт военной службы.
Базовая военная подготовка – кто должен ее проходить и как это происходит - фото 1
Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Как проходит базовая военная подготовка?

Базовая подготовка проводится в вузах, военных учебных подразделениях и других военных формированиях. Она также включена в учебные планы как отдельная дисциплина. К проведению подготовки привлекаются общественные организации, включая ветеранов войны.

Базовая военная подготовка – кто должен ее проходить и как это происходит - фото 2
Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Сроки военной службы

В военное время базовая военная служба продлится три месяца, из них месяц проходит общевойсковая подготовка, а два месяца — профессиональная подготовка.

В мирное время служба продлится пять месяцев, включая три месяца общевойсковой подготовки и два месяца профессиональной подготовки.

Военная служба по призыву во время мобилизации будет продолжаться до завершения особого периода.

Базовая военная подготовка – кто должен ее проходить и как это происходит - фото 3
Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Напомним, мы писали, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года.

Также мы информировали, куда будут отправлять служить ограниченно годных украинцев.

ВСУ
Украина
армия
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней