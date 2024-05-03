Базовая военная подготовка — кто должен ее проходить и как это происходит

Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

С 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Согласно нововведениям, вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БВВП).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в Facebook.

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Кто должен проходить базовую военную подготовку?

На базовую военную службу отправляются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Каждый может выбрать год, когда он будет проходить службу. Процесс направления включает медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и заседание комиссии.

Базовая военная подготовка обязательна для мужчин, но женщины могут приобщиться к ней добровольно. Освобождаются от прохождения подготовки личности:

непригодны по состоянию здоровья;

те, кто уже проходил службу в других государствах;

те, кто уже имел опыт военной службы.

Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Как проходит базовая военная подготовка?

Базовая подготовка проводится в вузах, военных учебных подразделениях и других военных формированиях. Она также включена в учебные планы как отдельная дисциплина. К проведению подготовки привлекаются общественные организации, включая ветеранов войны.

Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Сроки военной службы

В военное время базовая военная служба продлится три месяца, из них месяц проходит общевойсковая подготовка, а два месяца — профессиональная подготовка.

В мирное время служба продлится пять месяцев, включая три месяца общевойсковой подготовки и два месяца профессиональной подготовки.

Военная служба по призыву во время мобилизации будет продолжаться до завершения особого периода.

Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

Напомним, мы писали, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года.

Также мы информировали, куда будут отправлять служить ограниченно годных украинцев.