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Куди відправлятимуть служити обмежено придатних — названо три офіційні варіанти

29 квітня 2024 16:40
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — куди відправлять служити обмежено придатних з травня 2024
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні для військовозобов'язаних осіб буде скасовано статус "обмежено придатний" вже з 4 травня 2024 року. Військово-лікарська комісія визначатиме таких громадян або "придатними", або "непридатними" до військової служби, залежно від стану здоров'я. 

Куди відправлятимуть служити чоловіків, яких визнають придатними, розповіла директор Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю ZN.

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За її словами, придатних, які раніше мали статус "обмежено придатні", поділятимуть на чотири категорії, залежно від ступеня функціональності:

  1. Придатні (повністю) — можуть служити у будь-якому підрозділі чи частині. 
  2. Придатні для виконання специфічних завдань.
  3. Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ЗВО).
  4. Придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ЗВО), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо. 

Таким чином, мобілізовані, які матимуть певні проблеми зі здоров'ям, але зможуть проходити військову службу, матимуть три варіанти, куди їх зможуть направити служити за висновком ВЛК. 

Варто зауважити, що місце служби буде визначати не тільки ВЛК, а й атестаційна комісія, яка буде враховувати не тільки стан здоров'я, а професію особи, навички, освіту тощо. Адже, до прикладу, взяти людину на службу в ЗВО без вищої освіти не можна буде. 

Додамо, що у Міноборони не дали роз'яснення, що означає "придатний для виконання специфічних завдань". Деякі військові експерти заявляють, що мова може йти про підсобні роботи. 

Однак варто дочекатись відповідних змін у Розкладі хвороб, нормативно-правових актів, які ці зміни будуть затверджувати та офіційного роз'яснення. 

 

Раніше ми писали, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".  

Нагадаємо, ми повідомляли, як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку.

Також ми інформували, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.

війна
ЗСУ
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
обмежено придатні

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