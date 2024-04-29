Мобілізація в Україні 2024 — хто отримає відстрочку у травні за новим законом

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні нещодавно ухвалили новий закон про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня. Серед інших змін документ чітко визначає підстави для отримання відстрочки від військової служби.

Кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства оборони на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також:

Хто отримає відстрочку у травні 2024 року

Категорії осіб, які матимуть право на відстрочку визначені в тексті нового Закону №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Таким чином відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації з травня поточного року надаватиметься наступним категоріям:

громадяни, які були заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти (студенти, аспіранти, докторанти інтерни);

наукові та науково-педагогічні працівники (не менше ніж на 0,75 ставки);

особи з інвалідністю I, II, III груп або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з-поміж Небесної сотні;

особи, які виховують трьох та більше дітей до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів;

батьки-одинаки;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї (військовозобов'язані 1 ступеню споріднення сім'ї, де є особи з інвалідністю I, II, III груп);

особи, визнані непридатними до військової служби за віком;

інші особи, визначені законом.

При цьому громадянам слід враховувати, що відстрочка від військової служби може оформлюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

Також, слід знати, що українці можуть добровільно піти на військову службу, підписавши контракт, навіть якщо вони входять до категорії осіб, що мають право на відстрочку.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Базова військова підготовка в Україні — хто буде звільнений

Варто зауважити, що новий закон про мобілізацію скасовує строкову службу та запроваджує базову військову підготовку для осіб з 18 до 24 років. Жінки — за бажанням.

Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану — три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

Від загальновійськової підготовки звільняються:

ті, кого визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я;

ті, хто вже проходив військову службу;

ті, хто пройшов військову службу в іншій країні до того, як отримав українське громадянство.

Раніше ми писали, куди відправлятимуть служити обмежено придатних українців.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть українські волонтери розраховувати на відстрочку від мобілізації в 2024 році.

Також ми інформували про те, що військовозобов'язаних чоловіків зобов'яжуть проходити ВЛК навіть за наявності відстрочки.