Кому не треба проходити базову військову підготовку

Військова підготовка в Україні. Фото: "Україна.інфо"

У базової загальної військової підготовки немає вікових обмежень, тож БЗВП муситимуть проходити і студенти, яким уже виповнилося 25 років. Але є низка категорій українських громадян, які звільняються від проходження базової військової підготовки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Вікових обмежень у БЗВП немає

До юристів звернувся студент мобілізаційного віку (25+ років), поцікавившись, чи має він проходити під час навчання у виші базову загальну військову підготовку (БЗВП).

"Річ у тім, що норми законодавства, які регулюють питання проходження БВП, не містять вимоги щодо віку задля проходження останньої. Тобто в нормативних актах не вказано, що проходити БЗВП повинні лише громадяни у віці від 18 до 25 років", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Хто не проходитиме базову військову підготовку

Юрист пояснив, хто саме звільняється від проходження БЗВП.

Це громадяни, які:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

раніше проходили військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі нюанси базової загальної військової підготовки, яка була запроваджена в Україні.

Також ми повідомляли про те, куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП.