Кому не треба проходити базову військову підготовку

Базова військова підготовка — хто не проходитиме
У базової загальної військової підготовки немає вікових обмежень, тож БЗВП муситимуть проходити і студенти, яким уже виповнилося 25 років. Але є низка категорій українських громадян, які звільняються від проходження базової військової підготовки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Вікових обмежень у БЗВП немає
До юристів звернувся студент мобілізаційного віку (25+ років), поцікавившись, чи має він проходити під час навчання у виші базову загальну військову підготовку (БЗВП).
"Річ у тім, що норми законодавства, які регулюють питання проходження БВП, не містять вимоги щодо віку задля проходження останньої. Тобто в нормативних актах не вказано, що проходити БЗВП повинні лише громадяни у віці від 18 до 25 років", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.
Хто не проходитиме базову військову підготовку
Юрист пояснив, хто саме звільняється від проходження БЗВП.
Це громадяни, які:
- визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
- до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
- раніше проходили військову службу.
Нагадаємо, ми раніше писали про усі нюанси базової загальної військової підготовки, яка була запроваджена в Україні.
Також ми повідомляли про те, куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП.
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