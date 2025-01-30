Кому не надо проходить базовую военную подготовку

Базовая военная подготовка — кто не будет проходить
У базовой общей военной подготовки нет возрастных ограничений, поэтому БОВП должны будут проходить и студенты, которым уже исполнилось 25 лет. Но есть ряд категорий украинских граждан, которые освобождаются от прохождения базовой военной подготовки.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Возрастных ограничений в БОВП нет
К юристам обратился студент мобилизационного возраста (25+ лет), поинтересовавшись, должен ли он проходить во время обучения в вузе базовую общую военную подготовку (БОВП).
"Дело в том, что нормы законодательства, регулирующие вопросы прохождения БВП, не содержат требования относительно возраста для прохождения последней. То есть в нормативных актах не указано, что проходить БОВП должны только граждане в возрасте от 18 до 25 лет", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Кто не будет проходить базовую военную подготовку
Юрист объяснил, кто именно освобождается от прохождения БОВП.
Это граждане, которые:
- признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
- до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
- ранее проходили военную службу.
Напомним, мы ранее писали о всех нюансах базовой общей военной подготовки, которая была введена в Украине.
Также мы сообщали о том, куда не возьмут работать мужчин без БОВП.
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