Кому не надо проходить базовую военную подготовку

Военная подготовка в Украине. Фото: "Україна.інфо"

У базовой общей военной подготовки нет возрастных ограничений, поэтому БОВП должны будут проходить и студенты, которым уже исполнилось 25 лет. Но есть ряд категорий украинских граждан, которые освобождаются от прохождения базовой военной подготовки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился студент мобилизационного возраста (25+ лет), поинтересовавшись, должен ли он проходить во время обучения в вузе базовую общую военную подготовку (БОВП).

"Дело в том, что нормы законодательства, регулирующие вопросы прохождения БВП, не содержат требования относительно возраста для прохождения последней. То есть в нормативных актах не указано, что проходить БОВП должны только граждане в возрасте от 18 до 25 лет", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Кто не будет проходить базовую военную подготовку

Юрист объяснил, кто именно освобождается от прохождения БОВП.

Это граждане, которые:

признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

ранее проходили военную службу.

Напомним, мы ранее писали о всех нюансах базовой общей военной подготовки, которая была введена в Украине.

Также мы сообщали о том, куда не возьмут работать мужчин без БОВП.