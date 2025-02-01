Базова загальновійськова підготовка для студента - чи можна відкласти на рік

Процес проходження базової загальновійськової підготовки. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Базову загальну військову підготовку у вищих навчальних закладах можуть перенести на рік. Рішення про перенесення з поважної причини надається керівником освітнього закладу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти мають права військовозобов’язаних

За словами адвоката Юрій Айвазяна, базова загальна військова підготовка, яку мають пройти студенти, тимчасово перетворює їх на військовозобов’язаних.

Принаймні, це стосується прав і обов’язків цих осіб.

"Під час практичних занять, передбачених навчальними планами базової загальновійськової підготовки, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов’язки, встановлені законами для військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) збори", — пояснив юрист.

Коли БЗВП можуть відкласти

Також Айвазян розповів, що курс базової військової підготовки може бути відкладений на рік.

"Дозвіл на перенесення практичної підготовки базової підготовки на наступний рік для здобувачів вищої освіти, які не пройшли її з поважних причин, надається керівником закладу вищої освіти, в якому проводиться базова підготовка таких здобувачів", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто обов’язково має пройти базову загальновійськову підготовку.

Додамо, ми повідомляли про те, куди не візьмуть працювати чоловіків без БЗВП.