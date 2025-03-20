Кому из украинцев нужно пройти базовую военную подготовку обязательно

Украинские военные на учениях. Фото: УНИАН

Уже с сентября 2025 года в Украине будет введена базовая общевойсковая подготовка, которая будет состоять из теоретической и практической части. Это будет учебный курс для студентов и слушателей высших учебных заведений Украины, цель которого улучшить обороноспособность страны и предоставить молодежи необходимые навыки для выживания в военных условиях.

Кто должен будет пройти БОВП обязательно и сколько продлится обучение, объяснили специалисты АО "Бачинський та партнери".

Читайте также:

Так отмечается, что соответствующие изменения были внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Кому нужно пройти БОВП

Базовую военную подготовку или базовую военную службу должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, то есть те, кто еще не подлежит обязательной мобилизации.

Предполагается также, что мужчины до 24 лет будут иметь возможность самостоятельно выбрать год для прохождения подготовки.

Граждане Украины, которые успешно завершили базовую подготовку, принимают Военную присягу. Затем получатели образования получают сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

В то же время в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №734 от 21 июня, студентов-мужчин, которые не прошли БЗВП до 25 лет, могут отчислить из учебных заведений.

Обучение молодых бойцов военной разведки. Фото: ВСУ/Facebook

Сколько времени длится БОВП

В мирное время продолжительность составляет 5 месяцев (3 месяца общевойсковой подготовки и 2 месяца профессиональной подготовки).

Тогда как во время военного положения подготовка продлится всего 3 месяца (1 месяц общевойсковой подготовки и 2 месяца профессиональной подготовки).

Где можно будет пройти БОВП

Военную подготовку юноши смогут проходить в учреждениях высшего образования и высших военных учебных заведениях. Ее включат в учебные планы, как отдельную дисциплину.

Но практическая часть подготовки будет проводиться в учебных центрах ВСУ. Для мужчин, которые не учатся в высших учебных заведениях, также будут проводиться в учебных центрах.

Ранее мы писали, есть ли у студента возможность отложить БЗВП на один год.

Напомним, также мы рассказывали, как должна происходить базовая военная подготовка студентов.