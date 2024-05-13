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Без цих спеціалістів важко виграти війну — у ТЦК розповіли про дефіцит кадрів на фронті

13 травня 2024 04:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В українській армії бракує піхотинців
Військові піхотинці. Фото ілюстративне: 115ombr.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українській армії зараз найбільше потрібна піхота. А саме стрільці та стрільці-помічники гранатометника.

Про це  у інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів начальник Івано-Франківського ТЦК і СП Володимир Бабанін.

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За словами Бабаніна, на передовій бракує піхотинців, і це дуже болюче питання.  

"З власного досвіду колишнього командира штурмового батальйону знаю, що найболючішим питанням на фронті є брак піхоти, дефіцит стрільців та стрільців-помічників гранатометника. Так, мало хто хоче йти в піхоту, але, на жаль, ми не зможемо виграти війну, якщо не будемо "на нулі", — переконаний Бабанін.

На думку начальника ТЦК,  в Івано-Франківській області мобілізаційна кампанія проходить мирно. Кількість заяв та скарг на роботу працівників ТЦК — незначна.

Нагадаємо, жителя Одеси, який двічі ухилявся від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі. Ухилянт провину визнав, але заявив, що працівники ТЦК нібито силоміць привели його до військкомату і змусили пройти ВЛК. 

Також ми повідомляли, що українському військовому, який втратив ноги на війні, прислали повістку

ЗСУ
Івано-Франківська область
мобілізація
ТЦК та СП
Рекрутинг

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