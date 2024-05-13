В українській армії бракує піхотинців

Без цих спеціалістів важко виграти війну — у ТЦК розповіли про дефіцит кадрів на фронті
Українській армії зараз найбільше потрібна піхота. А саме стрільці та стрільці-помічники гранатометника.
Про це у інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів начальник Івано-Франківського ТЦК і СП Володимир Бабанін.
Мало хто хоче служити в піхоті
За словами Бабаніна, на передовій бракує піхотинців, і це дуже болюче питання.
"З власного досвіду колишнього командира штурмового батальйону знаю, що найболючішим питанням на фронті є брак піхоти, дефіцит стрільців та стрільців-помічників гранатометника. Так, мало хто хоче йти в піхоту, але, на жаль, ми не зможемо виграти війну, якщо не будемо "на нулі", — переконаний Бабанін.
На думку начальника ТЦК, в Івано-Франківській області мобілізаційна кампанія проходить мирно. Кількість заяв та скарг на роботу працівників ТЦК — незначна.
Нагадаємо, жителя Одеси, який двічі ухилявся від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі. Ухилянт провину визнав, але заявив, що працівники ТЦК нібито силоміць привели його до військкомату і змусили пройти ВЛК.
Також ми повідомляли, що українському військовому, який втратив ноги на війні, прислали повістку.
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