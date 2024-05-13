В українській армії бракує піхотинців

Військові піхотинці. Фото ілюстративне: 115ombr.com

Українській армії зараз найбільше потрібна піхота. А саме стрільці та стрільці-помічники гранатометника.

Про це у інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів начальник Івано-Франківського ТЦК і СП Володимир Бабанін.

Читайте також:

Мало хто хоче служити в піхоті

За словами Бабаніна, на передовій бракує піхотинців, і це дуже болюче питання.

"З власного досвіду колишнього командира штурмового батальйону знаю, що найболючішим питанням на фронті є брак піхоти, дефіцит стрільців та стрільців-помічників гранатометника. Так, мало хто хоче йти в піхоту, але, на жаль, ми не зможемо виграти війну, якщо не будемо "на нулі", — переконаний Бабанін.

На думку начальника ТЦК, в Івано-Франківській області мобілізаційна кампанія проходить мирно. Кількість заяв та скарг на роботу працівників ТЦК — незначна.

Нагадаємо, жителя Одеси, який двічі ухилявся від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі. Ухилянт провину визнав, але заявив, що працівники ТЦК нібито силоміць привели його до військкомату і змусили пройти ВЛК.

Також ми повідомляли, що українському військовому, який втратив ноги на війні, прислали повістку.