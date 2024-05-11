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Військовому, який втратив ноги на війні, прислали повістку

11 травня 2024 23:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Військовому, який втратив обидві ноги на війні, прислали повістку
Ветеран ЗСУ Олег Симороз. Фото: pravda.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Ветерану ЗСУ Олегу Симорозу, який у жовтні 2022 року на передовій втратив обидві ноги, прислали повістку. У документі написано, що він має з'явитися до Деснянського ТЦК м. Києва вранці 14 травня 2024 року. 

Про це Олег Симороз повідомив у Twitter (X) і прикріпив до свого допису фотографію повістки.

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За словами Симороза, повістку прикріпили до комунальних платежів. Олег підірвався на міні під час виконання бойових завдань на сході України. Відомо, що чоловік знятий із військового обліку і проходить протезування в США. Ветеран ЗСУ каже, що обов’язково сходить до військкомату, коли повернеться додому.

Олегу Симорозу, який втратив на фронті ноги, прислали повістку
Скриншот з Twitter/SymorozOfficial

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що відповідно до нового закону про мобілізацію, українські жінки можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Проте є винятки.

війна
ветерани
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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