В Одесі засудили ухилянта до трьох років позбавлення волі, подробиці справи

Будівля Київського райсуду Одеси. Фото ілюстративне: ki.od.court.gov.ua

Жителя Одеси, який двічі ухилявся від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі. Ухилянт провину визнав, але заявив, що працівники ТЦК нібито силоміць привели його до військкомату і змусили пройти ВЛК.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеси.

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Не хотів служити, тому що є важливіші справи

За матеріалами справи, у лютому 2024 року підсудний пройшов медогляд та був визнаний придатним до військової служби. Йому двічі вручали повістки, однак чоловік ухилявся від мобілізації.

Одесит провину визнав. І повідомив судді, що після оголошення в Україні воєнного стану не ходив до ТЦК, бо не хотів служити у ЗСУ. За словами чоловіка, працівники ТЦК силою затягнули його до авто та відвезли на ВЛК, а потім нібито возили до військових частин у Черкасах та Умані, проте там одесита не захотіли брати на службу.

"Україна мене не ростила, не годувала", — сказав обвинувачений у залі суду.

Також чоловік повідомив, що допомагав грошима своїй сестрі, яка сама виховує 3-х дітей, мовляв, для нього це важлиівше, ніж захищати Україну. Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав винним експоліцейського та оштрафував його на півмільйона гривень. Він незаконно переправляв людей через держкордон та зберігав боєприпаси.

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині винесли вирок 29-річному жителю. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації і засудили до 3 років позбавлення волі.