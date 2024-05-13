В украинской армии не хватает пехотинцев

Военные пехотинцы. Фото иллюстративное: 115ombr.com

Украинской армии сейчас больше всего нужна пехота. А именно — стрелки и стрелки-помощники гранатометчика.

Об этом в интервью "Западному курьеру" рассказал начальник Ивано-Франковского ТЦК и СП Владимир Бабанин.

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Мало кто хочет служить в пехоте

По словам Бабанина, на передовой не хватает пехотинцев, и это очень болезненный вопрос.

"Из собственного опыта бывшего командира штурмового батальона знаю, что самым болезненным вопросом на фронте является нехватка пехоты, дефицит стрелков и стрелков-помощников гранатометчика. Да, мало кто хочет идти в пехоту, но, к сожалению, мы не сможем выиграть войну, если не будем "на нуле", — убежден Бабанин.

По мнению начальника ТЦК, в Ивано-Франковской области мобилизационная кампания проходит мирно. Количество заявлений и жалоб на работу работников ТЦК — незначительное.

Напомним, жителя Одессы, дважды уклонявшегося от мобилизации, приговорили к 3 годам лишения свободы. Уклонист вину признал, но заявил, что работники ТЦК якобы силой привели его в военкомат и заставили пройти ВВК.

Также мы сообщали, что украинскому военному, который был ранен и потерял ноги на войне, прислали повестку.