Україна
Без візиту до ТЦК — скільки відстрочок продовжили автоматично

Без візиту до ТЦК — скільки відстрочок продовжили автоматично

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 01:30
Оновлено: 04:45
Скільки відстрочок автоматично продовжили 1 листопада 2025 року
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В Україні 1 листопада набули чинності нові правила щодо відстрочок. У перший день продовжили понад 720 тисяч відстрочок.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Автоматичне продовження відстрочок 

Усі потрібні дані вже є в реєстрах, тому для продовження відстрочки додаткових дій із боку військовозобов'язаних не треба. Понад 80% звернень подають через застосунок "Резерв+" без довідок і особистих візитів.

Для оформлення паперових документів звертатися відтепер треба не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише впродовж 1 листопада ЦНАПи прийняли майже чотири тисячі заяв.

"Якщо маєте можливість, оформлюйте відстрочку через "Резерв+". Це швидше та зручніше", — порадив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову схему оформлення та продовження відстрочок. Зміни почали діяти 1 листопада.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" з'явилася відстрочка нового типу. Оформити її можуть батьки

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
