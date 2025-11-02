Сколько отсрочек автоматически продлили 1 ноября 2025 года

Без визита в ТЦК — сколько отсрочек продлили автоматически
В Украине 1 ноября вступили в силу новые правила касательно отсрочек. В первый день продлили более 720 тысяч отсрочек.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Автоматическое продление отсрочек
Все необходимые данные уже есть в реестрах, поэтому для продления отсрочки дополнительных действий со стороны военнообязанных не нужно. Более 80% обращений подают через приложение "Резерв+" без справок и личных визитов.
Для оформления бумажных документов обращаться отныне нужно не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только в течение 1 ноября ЦПАУ приняли почти четыре тысячи заявлений.
"Если есть возможность, оформляйте отсрочку через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", — посоветовал Денис Шмыгаль.
Напомним, в Украине ввели новую схему оформления и продления отсрочек. Изменения начали действовать 1 ноября.
Также мы сообщали, что в "Резерв+" появилась отсрочка нового типа. Оформить ее могут родители-одиночки.
Читайте Новини.LIVE!