Сколько отсрочек автоматически продлили 1 ноября 2025 года

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В Украине 1 ноября вступили в силу новые правила касательно отсрочек. В первый день продлили более 720 тысяч отсрочек.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Автоматическое продление отсрочек

Все необходимые данные уже есть в реестрах, поэтому для продления отсрочки дополнительных действий со стороны военнообязанных не нужно. Более 80% обращений подают через приложение "Резерв+" без справок и личных визитов.

Для оформления бумажных документов обращаться отныне нужно не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только в течение 1 ноября ЦПАУ приняли почти четыре тысячи заявлений.

"Если есть возможность, оформляйте отсрочку через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", — посоветовал Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине ввели новую схему оформления и продления отсрочек. Изменения начали действовать 1 ноября.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" появилась отсрочка нового типа. Оформить ее могут родители-одиночки.