Видео

Главная Мобилизация Без визита в ТЦК — сколько отсрочек продлили автоматически

Без визита в ТЦК — сколько отсрочек продлили автоматически

Дата публикации 2 ноября 2025 01:30
обновлено: 04:45
Сколько отсрочек автоматически продлили 1 ноября 2025 года
Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В Украине 1 ноября вступили в силу новые правила касательно отсрочек. В первый день продлили более 720 тысяч отсрочек.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Автоматическое продление отсрочек

Все необходимые данные уже есть в реестрах, поэтому для продления отсрочки дополнительных действий со стороны военнообязанных не нужно. Более 80% обращений подают через приложение "Резерв+" без справок и личных визитов.

Для оформления бумажных документов обращаться отныне нужно не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только в течение 1 ноября ЦПАУ приняли почти четыре тысячи заявлений.

"Если есть возможность, оформляйте отсрочку через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", — посоветовал Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине ввели новую схему оформления и продления отсрочек. Изменения начали действовать 1 ноября.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" появилась отсрочка нового типа. Оформить ее могут родители-одиночки.

Денис Шмыгаль Минобороны мобилизация отсрочка военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
