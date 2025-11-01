Відео
Україна
Нові правила оформлення відстрочок — що зміниться від 1 листопада

Нові правила оформлення відстрочок — що зміниться від 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 01:30
Оновлено: 01:05
Як від 1 листопада змінилися правила отримання та продовження відстрочок
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Від 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення та продовження відстрочок. Зокрема, зміни полягають в продовженні більшості відстрочок і поданні документів до ЦНАП замість ТЦК.

Про це в п'ятницю, 31 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Які зміни впровадили від 1 листопада 

"Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, уже отримали сповіщення в "Резерв+". Якщо бачите таке повідомлення, нічого роботи не треба. Система подбає, що відстрочка продовжилася вчасно", — пояснив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

Нові правила оформлення та продовження відстрочок: 

  • відстрочки, підстави яких можна підтвердити в державних реєстрах або не змінюються з часом, продовжуватимуться автоматично;
  • основним підтвердженням відстрочки став електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, а паперові довідки з мокрими печатками більше не видають;
  • ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку — ті, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, можуть подати заяви у ЦНАП;
  • основним способом оформлення відстрочки є оформлення в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Йдеться про відстрочку для батьків-одинаків.

Також ми повідомляли, які відстрочки можна оформити в "Резерв+". Зокрема, є відстрочки для людей з інвалідністю та багатодітних батьків.

Міноборони мобілізація відстрочка військовозобов'язані Резерв+
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
