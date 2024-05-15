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Бійці потребують медичної допомоги — у полку "Азов" з'явилася вакансія парамедика

15 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує парамедикам
Парамедики допомагають бійцю. Фото ілюстративне: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи парамедика. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 14 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Вимоги та обов'язки

На роботу запрошують людей, які мають медичну освіту, хорошу фізичну форму, досвід надання невідкладної медичної допомоги та готові працювати в зоні активних бойових дій. Перевагою буде бойовий досвід.

В обов'язки парамедика в полку "Азов" входять чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень. У моменти знаходження поза зоною бойових дій парамедики зможуть проходити профільне навчання.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави водія бензовоза. Кандидат на цю посаду повинен мати від двох років досвіду роботи водієм бензовозу та посвідчення категорії С та Е. Такому фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. 

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні піарники, які не менше двох років працювали у PR-галузі та вільно спілкуються англійською мовою. За місяць роботи можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень.   

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