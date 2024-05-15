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Бойцы нуждаются в медицинской помощи — в полку "Азов" появилась вакансия парамедика

15 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает парамедикам
Парамедики помогают бойцу. Фото иллюстративное: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения парамедика. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 14 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Требования и обязанности

На работу приглашают людей, которые имеют медицинское образование, хорошую физическую форму, опыт оказания неотложной медицинской помощи и готовы работать в зоне активных боевых действий. Преимуществом будет боевой опыт.

В обязанности парамедика в полку "Азов" входят дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен. В моменты нахождения вне зоны боевых действий парамедики смогут проходить профильное обучение.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды водителя бензовоза. Кандидат на эту должность должен иметь от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е. Такому специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны пиарщики, которые не менее двух лет работали в PR-отрасли и свободно общаются на английском языке. За месяц работы можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.

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