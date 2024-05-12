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Азов запрошує на службу піарника — деталі вакансії

12 травня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В "Азові" відкрито вакансію "менеджер з комунікацій". Потрібна людина, яка працювала у PR-галузі не менше двох років і вільно говорить англійською мовою. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 10 травня.  

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Обов'язки менеджера з комунікацій у бригаді "Азов"

Менеджер з комунікацій готує повідомлення для ЗМІ та відповідає на запити журналістів, зокрема, домовляється про інтерв'ю з бійцями "Азову".

Повний список обов'язків:

  • розробка та впровадження PR стратегії та відповідних активностей з урахуванням стратегії проекту;
  • розвиток продуктивних та довірених відносин з українськими ЗМІ;
  • аналіз та оцінка ефективності PR-кампаній;
  • співпраця з маркетинговим відділом та адаптація контент-плану для медіа і соцмереж;
  • написання та розміщення статей, прес-релізів, новин, інтерв'ю та офіційних повідомлень у ЗМІ;
  • моніторинг медіа та середовища на наявні ризики;
  • робота з локальними та іноземними журналістами;
  • пряма співпраця з відділом медіа;
  • співпраця з українськими та міжнародними представниками держсекторів.
Вакансія менеджера з комунікацій в полку "Азов"
Вакансія менеджера з комунікацій в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Щоб працювати на цій посаді, потрібно призватися на військову службу. Можна в рамках мобілізації або контрактом у лавах Національної гвардії України. Місце роботи менеджера з комунікацій — на полігоні, у пункті постійної дислокації частини, а також в польових умовах. Розмір грошового забезпечення — до 28 тисяч грн.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "зв'язківець". Кандидат повинен мати профільну освіту, знати всі види військового зв'язку та розуміти основи електромеханіки. Також азовці шукають в свої батальйони та інші підрозділи моториста

війна
полк "Азов"
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