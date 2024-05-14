Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує водіям бензова

Військовослужбовці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія бензовоза. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 10 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Які вимоги до кандидатів

На посаду запрошують громадян України, які мають від двох років досвіду роботи водієм бензовозу та посвідчення категорії С та Е, знають правила дорожнього руху та техніки безпеки, а також готові до роботи в зоні бойових дій. Кандидат на посаду повинен бути відповідальним та уважним до деталей, без шкідливих звичок та непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення, із хорошим станом здоров'я. Перевагою буде наявність ADR.

Що має робити водій бензовоза в полку "Азов"

Обов'язки водія бензовоза:

Підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

збезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави піарника, який не менше двох років працював у PR-галузі та вільно спілкується англійською мовою. Такому фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні кухарі, які готуватимуть страви для військовослужбовців. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.