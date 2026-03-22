Білецький пояснив, чому цьогоріч можна прибрати 30% піхоти

Андрій Білецький. Фото: Українська правда

Технічні рішення не можуть повністю прибрати піхоту з передньої лінії. На таке не здатні ні роботи, ні дрони. Щоправда, значну частину піхотинців можна замінити.

Про це в інтерв'ю для ТСН.ua розповів командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, передає Новини.LIVE.

Прогноз щодо зменшення піхоти

На думку Білецького, замість піхотинців можна використовувати БпЛА, датчики спостереження, наземні роботизовані комплекси та бойові наземні роботизовані комплекси.

"Якщо йти в напрямку технологічної інновації, цього року, я переконаний, можна прибрати до 30% піхотинців із лінії бойового зіткнення, а в найближчому майбутньому — до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати робот, дрон", — заявив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ.

