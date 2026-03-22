Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Білецький пояснив, чому цьогоріч можна прибрати 30% піхоти

Білецький пояснив, чому цьогоріч можна прибрати 30% піхоти

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 07:30
Андрій Білецький. Фото: Українська правда

Технічні рішення не можуть повністю прибрати піхоту з передньої лінії. На таке не здатні ні роботи, ні дрони. Щоправда, значну частину піхотинців можна замінити.

Про це в інтерв'ю для ТСН.ua розповів командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, передає Новини.LIVE

Прогноз щодо зменшення піхоти

На думку Білецького, замість піхотинців можна використовувати БпЛА, датчики спостереження, наземні роботизовані комплекси та бойові наземні роботизовані комплекси.

"Якщо йти в напрямку технологічної інновації, цього року, я переконаний, можна прибрати до 30% піхотинців із лінії бойового зіткнення, а в найближчому майбутньому — до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати робот, дрон", — заявив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Раніше стало відомо, що деяких українців, яким ще не виповнилося 25 років, можуть мобілізувати. Йдеться про тих, хто раніше був обмежено придатним.

Також ми повідомляли про проблему в українській армії. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко вважає, що найбільшим недоліком війська є нестача людей.

армія Андрій Білецький військовослужбовці піхота
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації