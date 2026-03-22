Билецкий объяснил, почему в этом году можно убрать 30% пехоты

Технические решения не могут полностью убрать пехоту с передней линии. На такое не способны ни роботы, ни дроны. Правда, значительную часть пехотинцев можно заменить.

Об этом в интервью для ТСН.ua рассказал командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает Новини.LIVE.

Прогноз по уменьшению пехоты

По мнению Билецкого, вместо пехотинцев можно использовать БпЛА, датчики наблюдения, наземные роботизированные комплексы и боевые наземные роботизированные комплексы.

"Если идти в направлении технологической инновации, в этом году, я убежден, можно убрать до 30% пехотинцев с линии боевого соприкосновения, а в ближайшем будущем — до 80%. Тогда пехота станет элитарной специализированной силой для выполнения тех задач, которые не может выполнить робот, дрон", — заявил командир 3-го армейского корпуса ВСУ.

