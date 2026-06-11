Підвищення виплат і демобілізація: Генштаб анонсував зміни для воїнів

Андрій Гнатов. Фото: armyinform.com

В Україні розробляють механізми для демобілізації військових. Також планують змінити систему надбавок для тих, хто воює на передовій. Можливість відпустити додому захисників, які служать уже тривалий час, напряму залежить від темпів мобілізації.

Про це під час розмови із журналістами видання LIGA.net заявив керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Новини.LIVE.

Підвищення виплат військовим

За словами начальника Генштабу, покращення фінансового забезпечення армії є пріоритетом, над яким працюють за вказівкою керівництва держави.

"За дорученням президента триває робота над покращенням грошового забезпечення військовослужбовців. Уже розробили й запропонували кілька варіантів, які зараз розглядаються", — зазначив Андрій Гнатов.

Наразі Кабмін шукає фінанси, а найближчим часом ухвалить конкретні рішення. Зокрема, переглянуть бойові надбавки для бійців першого ешелону на передовій.

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Демобілізація після служби

Процес демобілізації повністю залежить від успішності призову. Наразі у військовому керівництві аналізують кілька варіантів вирішення цього питання.

"Чим вищими будуть показники призову, тим більше можливостей з'явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", – пояснив керівник Генштабу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв про грошову допомогу, яку можуть отримати ті, хто повернувся з полону. Відпустка після звільнення з неволі триває 90 днів. Крім того, держава надає колишнім полоненими низку соціальних гарантій.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Питання стосуються іноземних мов і досвіду їх використання під час служби. Крім того, планують створити мовні курси.