Повышение выплат и демобилизация: Генштаб анонсировал изменения для воинов

Андрей Гнатов. Фото: armyinform.com

В Украине разрабатывают механизмы демобилизации военнослужащих. Также планируют изменить систему надбавок для тех, кто воюет на передовой. Возможность отпустить домой защитников, прослуживших уже длительное время, напрямую зависит от темпов мобилизации.

Об этом во время беседы с журналистами издания LIGA.net заявил руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, передает Новини.LIVE.

Повышение выплат военным

По словам начальника Генштаба, улучшение финансового обеспечения армии является приоритетом, над которым работают по указанию руководства государства.

"По поручению президента продолжается работа над улучшением денежного обеспечения военнослужащих. Уже разработали и предложили несколько вариантов, которые сейчас рассматриваются", — отметил Андрей Гнатов.

На данный момент Кабмин ищет финансирование, а в ближайшее время примет конкретные решения. В частности, пересмотрят боевые надбавки для бойцов первого эшелона на передовой.

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Демобилизация после службы

Процесс демобилизации полностью зависит от успешности призыва. На данный момент в военном руководстве анализируют несколько вариантов решения этого вопроса.

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право", — объяснил руководитель Генштаба.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал о денежной помощи, которую могут получить те, кто вернулся из плена. Отпуск после освобождения из плена длится 90 дней. Кроме того, государство предоставляет бывшим пленным ряд социальных гарантий.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что в приложении "Армия+" запустили новый опрос. Вопросы касаются иностранных языков и опыта их использования во время службы. Кроме того, планируют создать языковые курсы.